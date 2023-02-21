Abdelaziz Sanqour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelaziz Sanqour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelaziz Sanqour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelaziz Sanqour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelaziz Sanqour 7 Mayıs 1989 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdelaziz Mohamed Sanqour Qambar Mubarak Al Mazam şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelaziz Sanqour Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Al Hadaf yapmaktadır. Abdelaziz Sanqour, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdelaziz Sanqour'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelaziz Sanqour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelaziz Sanqour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelaziz Sanqour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelaziz Sanqour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sharjah FC

1 Temmuz 2012 yılında Al-Ahli (UAE)

1 Temmuz 2017 yılında Shabab Al-Ahli

10 Ocak 2023 yılında Al-Nasr SC

Abdelaziz Sanqour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelaziz Sanqour şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Abdelaziz Sanqour Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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