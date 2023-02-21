Hamdan Al Kamali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamdan Al Kamali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamdan Al Kamali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamdan Al Kamali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamdan Al Kamali 2 Mayıs 1989 tarihinde Abu Dhabi şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Hamdan Ismaeel Mohamed Al Kamali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamdan Al Kamali Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Razon Sports yapmaktadır. Hamdan Al Kamali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Hamdan Al Kamali'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hamdan Al Kamali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamdan Al Kamali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamdan Al Kamali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamdan Al Kamali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Al-Wahda FC

29 Ocak 2012 yılında Olimpik Lyon

30 Haziran 2012 yılında Al-Wahda FC

27 Ağustos 2020 yılında Shabab Al-Ahli

6 Şubat 2023 yılında Al-Nasr SC

30 Haziran 2023 yılında Shabab Al-Ahli

Hamdan Al Kamali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamdan Al Kamali şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Hamdan Al Kamali Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 3 gol atmıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 4 gol atmıştır.

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