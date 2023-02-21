Khalid Jalal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Jalal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalid Jalal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalid Jalal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalid Jalal 5 Nisan 1991 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Khalid Jalal Mohamed Yousef Ibrahim Al Marzouqi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalid Jalal Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Proside yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Khalid Jalal'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khalid Jalal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalid Jalal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalid Jalal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalid Jalal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Al-Nasr SC

1 Temmuz 2020 yılında Khor Fakkan

30 Haziran 2021 yılında Al-Nasr SC

Khalid Jalal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalid Jalal şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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