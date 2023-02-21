Rashed Omer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rashed Omer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rashed Omer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rashed Omer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rashed Omer 6 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Rashid Mohammad Omar Mohammad Musabbah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rashed Omer Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına - tarihinde katılmıştır. Rashed Omer'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rashed Omer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rashed Omer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rashed Omer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rashed Omer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rashed Omer şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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