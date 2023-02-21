Yacob Hassan Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yacob Hassan Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yacob Hassan Mohamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yacob Hassan Mohamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yacob Hassan Mohamed 10 Temmuz 1990 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yacob Hassan Mohamed Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Yacob Hassan Mohamed'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yacob Hassan Mohamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yacob Hassan Mohamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yacob Hassan Mohamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yacob Hassan Mohamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Al-Shaab

1 Temmuz 2014 yılında Ittihad Kalba

1 Temmuz 2019 yılında Al-Nasr SC

Yacob Hassan Mohamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yacob Hassan Mohamed şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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