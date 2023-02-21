Samir Memisevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Memisevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samir Memisevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samir Memisevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Samir Memisevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Memisevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samir Memisevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Memisevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samir Memisevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samir Memisevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samir Memisevic 13 Ağustos 1993 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Samir Memišević şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samir Memisevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARGENTUM SPORT yapmaktadır. Samir Memisevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Samir Memisevic'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Samir Memisevic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/memisevic.5/

Samir Memisevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samir Memisevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Samir Memisevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samir Memisevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sloboda Tuzla

1 Mart 2013 yılında Teleoptik

1 Temmuz 2013 yılında FK Bezanija

1 Ocak 2014 yılında Teleoptik

4 Ağustos 2014 yılında Radnik Bijelj.

1 Ağustos 2016 yılında FC Groningen

28 Şubat 2020 yılında HB CFFC

15 Nisan 2022 yılında BJ Guoan

31 Aralık 2022 yılında HB FC

14 Ocak 2023 yılında Al-Nasr SC

Samir Memisevic kimdir

Samir Memisevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samir Memisevic şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Samir Memisevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek takımında 17 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Samir Memisevic nereli

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