Abdullah Nasser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Nasser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Nasser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Nasser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Nasser 20 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdullah Nasser Hassan Mohamed Al-Maazmi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Nasser Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Abdullah Nasser'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdullah Nasser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Nasser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullah Nasser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Nasser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Fujairah SC

1 Temmuz 2021 yılında Al-Nasr SC

Abdullah Nasser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Nasser şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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