Glauber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Glauber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Glauber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Glauber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Glauber 22 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gláuber Siqueira dos Santos Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Glauber Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promanager yapmaktadır. Glauber, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Glauber'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Glauber Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/glauberlima22/

Glauber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Glauber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Glauber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Glauber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Nasr SC

Glauber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Glauber şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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