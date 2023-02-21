Yago Leonardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yago Leonardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yago Leonardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yago Leonardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yago Leonardo 4 Şubat 2001 tarihinde Carapicuíba şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Yago Leonardo Santos de Jesus şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yago Leonardo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JPF SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yago Leonardo'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yago Leonardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yago Leonardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yago Leonardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yago Leonardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

15 Ekim 2021 yılında Emirates Club

23 Temmuz 2022 yılında Khor Fakkan

Yago Leonardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yago Leonardo şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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