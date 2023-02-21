Hussain Mahdi Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussain Mahdi Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hussain Mahdi Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hussain Mahdi Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hussain Mahdi Mohammed 24 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hussain Mahdi Mohammed Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Hussain Mahdi Mohammed'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hussain Mahdi Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hussain Mahdi Mohammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hussain Mahdi Mohammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hussain Mahdi Mohammed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Nasr SC

Hussain Mahdi Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hussain Mahdi Mohammed şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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