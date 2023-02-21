Mohammed Al Jasmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Jasmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Jasmi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Al Jasmi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Al Jasmi 6 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Ibrahim Saleh Abdulla Al-Jasmi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Al Jasmi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Jasmi'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Al Jasmi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Al Jasmi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Al Jasmi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Al Jasmi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Nasr SC

Mohammed Al Jasmi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Al Jasmi şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

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