Mayed Alteneiji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mayed Alteneiji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mayed Alteneiji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mayed Alteneiji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mayed Alteneiji 21 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mayed Ali Abdulrahman Almahmoodi Alteneiji şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mayed Alteneiji Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına - tarihinde katılmıştır. Mayed Alteneiji'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mayed Alteneiji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mayed Alteneiji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mayed Alteneiji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mayed Alteneiji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mayed Alteneiji şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.