İsmail Al Tamimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Al Tamimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail Al Tamimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmail Al Tamimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmail Al Tamimi 2 Mart 1993 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdualla Mohd Ismail Abdulghafoor Al Tamim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmail Al Tamimi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İsmail Al Tamimi'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İsmail Al Tamimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmail Al Tamimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsmail Al Tamimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmail Al Tamimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2018 yılında Fujairah SC

1 Temmuz 2021 yılında Al-Nasr SC

İsmail Al Tamimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmail Al Tamimi şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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