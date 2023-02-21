Mohamed Al Menhali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Al Menhali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Al Menhali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Al Menhali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Al Menhali 27 Ekim 1990 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Saleh Barghash Jaralla Al Menhali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Al Menhali Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Al Menhali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohamed Al Menhali'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Al Menhali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Al Menhali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Al Menhali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Al Menhali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Baniyas

1 Temmuz 2014 yılında Al-Wahda FC

21 Ocak 2023 yılında Al-Nasr SC

30 Haziran 2023 yılında Al-Wahda FC

Mohamed Al Menhali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Al Menhali şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Al Menhali Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 2 numaralı formasıyla 22 Aralık 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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