Abdulrahman Kahen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Kahen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Kahen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulrahman Kahen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulrahman Kahen 21 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdulrahman Hassan Ahmad Kahen Jama şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulrahman Kahen Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Kahen'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulrahman Kahen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulrahman Kahen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulrahman Kahen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulrahman Kahen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Al-Nasr SC

Abdulrahman Kahen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulrahman Kahen şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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