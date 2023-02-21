Abdulla Anwar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulla Anwar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulla Anwar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulla Anwar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulla Anwar 2 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulla Anwar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Al Hadaf yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Abdulla Anwar'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdulla Anwar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulla Anwar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulla Anwar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulla Anwar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2021 yılında Al-Nasr SC

Abdulla Anwar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulla Anwar şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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