Sultan Al Shamsi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sultan Al Shamsi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sultan Al Shamsi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sultan Al Shamsi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sultan Al Shamsi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sultan Al Shamsi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sultan Al Shamsi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sultan Al Shamsi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sultan Al Shamsi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sultan Al Shamsi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sultan Al Shamsi 22 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Sultan Saeed Suwaid Saeed Al Shamsi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sultan Al Shamsi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Al Hadaf yapmaktadır. Sultan Al Shamsi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sultan Al Shamsi'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sultan Al Shamsi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sultan Al Shamsi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Sultan Al Shamsi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sultan Al Shamsi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Al-Jazira

1 Temmuz 2017 yılında Al-Dhafra FC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Jazira

4 Temmuz 2019 yılında FC Baniyas

1 Temmuz 2021 yılında Al-Ain FC

10 Ocak 2023 yılında Al-Nasr SC

Sultan Al Shamsi kimdir

Sultan Al Shamsi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sultan Al Shamsi şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Sultan Al Shamsi nereli

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