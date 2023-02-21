Hussein Abdullah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussein Abdullah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hussein Abdullah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hussein Abdullah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hussein Abdullah 1 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hussein Abdullah Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Hussein Abdullah'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hussein Abdullah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hussein Abdullah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hussein Abdullah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hussein Abdullah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Nasr SC

Hussein Abdullah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hussein Abdullah şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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