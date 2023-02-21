Ryan Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Mendes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Mendes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Mendes 8 Ocak 1990 tarihinde Fogo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Ryan Isaac Mendes da Graça şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Mendes Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ryan Mendes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına 4 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ryan Mendes'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryan Mendes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ryanmendes20/

Ryan Mendes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Mendes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ryan Mendes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Mendes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Le Havre B

1 Temmuz 2009 yılında AC Le Havre

31 Ağustos 2012 yılında LOSC Lille

31 Ağustos 2015 yılında Nottm Forest

30 Haziran 2016 yılında LOSC Lille

31 Ocak 2017 yılında Kayserispor

2 Temmuz 2018 yılında Sharjah FC

4 Temmuz 2020 yılında Al-Nasr SC

Ryan Mendes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Mendes şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Ryan Mendes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yeşil Burun Adaları takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 60 maçta 12 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.