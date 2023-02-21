Ahmad Shambih kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Shambih Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmad Shambih adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmad Shambih Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmad Shambih 20 Aralık 1993 tarihinde Dubai şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ahmad Mohammad Shambih Bilal Al Balooshi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmad Shambih Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Al Hadaf yapmaktadır. Ahmad Shambih, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına 1 Temmuz 2011 tarihinde katılmıştır. Ahmad Shambih'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ahmad Shambih Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmad Shambih isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmad Shambih Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmad Shambih futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Al-Nasr SC

Ahmad Shambih Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmad Shambih şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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