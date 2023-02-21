Mohamed Fawzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Fawzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Fawzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Fawzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Fawzi 22 Şubat 1990 tarihinde Ra’s al-Chaima şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Fawzi Johar Faraj Abdulla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Fawzi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 2eleven Sports yapmaktadır. Mohamed Fawzi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına 2 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed Fawzi'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Fawzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Fawzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Fawzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Fawzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Baniyas

1 Temmuz 2014 yılında Al-Ain FC

2 Ağustos 2016 yılında Al-Jazira

2 Şubat 2020 yılında Al-Nasr SC

Mohamed Fawzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Fawzi şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Fawzi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 18 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 39 maçta 0 gol atmıştır.

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