Peniel Mlapa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peniel Mlapa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Peniel Mlapa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Peniel Mlapa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Peniel Mlapa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peniel Mlapa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Peniel Mlapa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peniel Mlapa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peniel Mlapa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peniel Mlapa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peniel Mlapa 20 Şubat 1991 tarihinde Lomé şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Togo,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Peniel Kokou Mlapa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peniel Mlapa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Peniel Mlapa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Peniel Mlapa'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Peniel Mlapa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/penielmlapa91/

http://www.facebook.com/PenielMlapa.Official

Peniel Mlapa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peniel Mlapa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Peniel Mlapa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peniel Mlapa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1999 yılında TSV 1860 Alt.

1 Temmuz 2006 yılında TSV 1860 U17

1 Temmuz 2008 yılında TSV 1860 U19

1 Temmuz 2009 yılında 1860 München

1 Temmuz 2010 yılında Hoffenheim

1 Temmuz 2012 yılında Gladbach

22 Temmuz 2014 yılında Nürnberg

30 Haziran 2015 yılında Gladbach

7 Ağustos 2015 yılında Bochum

31 Ağustos 2017 yılında Dresden

1 Temmuz 2018 yılında VVV-Venlo

30 Haziran 2019 yılında Dresden

1 Temmuz 2019 yılında VVV-Venlo

2 Temmuz 2019 yılında Ittihad Kalba

18 Ocak 2023 yılında Al-Nasr SC

Peniel Mlapa kimdir

Peniel Mlapa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peniel Mlapa şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Peniel Mlapa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Togo takımında 17 numaralı formasıyla 1 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 3 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 8 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 7 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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Peniel Mlapa nereli

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