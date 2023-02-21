Amran Al Jassasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amran Al Jassasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amran Al Jassasi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amran Al Jassasi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Amran Al Jassasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amran Al Jassasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amran Al Jassasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amran Al Jassasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amran Al Jassasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amran Al Jassasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amran Al Jassasi 11 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Umman uyrukludur.Gerçek adı da عمران الجساسي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amran Al Jassasi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amran Al Jassasi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amran Al Jassasi'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Amran Al Jassasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amran Al Jassasi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Amran Al Jassasi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amran Al Jassasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Stumbras

1 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

11 Mayıs 2019 yılında Sharjah FC

8 Temmuz 2019 yılında Al-Dhafra FC

23 Temmuz 2022 yılında Al-Nasr SC

Amran Al Jassasi kimdir

Amran Al Jassasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amran Al Jassasi şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Khor Fakkan Club, Al Jazira Club, Al Ain FC

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Amran Al Jassasi nereli

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