Rashed Essa Juma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rashed Essa Juma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rashed Essa Juma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rashed Essa Juma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rashed Essa Juma 26 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rashed Essa Juma Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına - tarihinde katılmıştır. Rashed Essa Juma'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rashed Essa Juma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rashed Essa Juma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rashed Essa Juma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rashed Essa Juma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rashed Essa Juma şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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