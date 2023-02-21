Adel Taarabt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adel Taarabt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adel Taarabt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adel Taarabt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adel Taarabt 24 Mayıs 1989 tarihinde Fès şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fas,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da عادل تعرابت şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adel Taarabt Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adel Taarabt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına 24 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Adel Taarabt'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adel Taarabt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adel Taarabt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adel Taarabt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adel Taarabt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında RC Lens U19

1 Temmuz 2006 yılında Lens

2 Ocak 2007 yılında Tottenham

14 Mayıs 2007 yılında Lens

1 Temmuz 2007 yılında Tottenham

13 Mart 2009 yılında QPR

31 Mayıs 2009 yılında Tottenham

23 Temmuz 2009 yılında QPR

31 Mayıs 2010 yılında Tottenham

5 Ağustos 2010 yılında QPR

7 Ağustos 2013 yılında Fulham

30 Ocak 2014 yılında QPR

31 Ocak 2014 yılında Milan

30 Haziran 2014 yılında QPR

1 Temmuz 2015 yılında Benfica

10 Ocak 2017 yılında Genoa

30 Haziran 2018 yılında Benfica

1 Temmuz 2018 yılında Benfica B

30 Mart 2019 yılında Benfica

24 Eylül 2022 yılında Al-Nasr SC

Adel Taarabt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adel Taarabt şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adel Taarabt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

RC Lens (2004–2006)

Fas takımında 8 numaralı formasıyla 11 Şubat 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 4 gol atmıştır.

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