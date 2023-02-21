Mohammed Ali Shakir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Ali Shakir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Ali Shakir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Ali Shakir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Ali Shakir 27 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Ali Shakir Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mohammed Ali Shakir'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Ali Shakir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Ali Shakir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Ali Shakir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Ali Shakir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Ain FC

8 Şubat 2023 yılında Al-Nasr SC

30 Haziran 2023 yılında Al-Ain FC

Mohammed Ali Shakir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Ali Shakir şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mohammed Ali Shakir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri U23 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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