Saoud Abdulrazaq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saoud Abdulrazaq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saoud Abdulrazaq adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saoud Abdulrazaq Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saoud Abdulrazaq 23 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saoud Abdulrazaq Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Al Hadaf yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Saoud Abdulrazaq'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saoud Abdulrazaq Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saoud Abdulrazaq isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saoud Abdulrazaq Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saoud Abdulrazaq futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2018 yılında Shabab Al-Ahli

11 Ocak 2023 yılında Al-Nasr SC

Saoud Abdulrazaq Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saoud Abdulrazaq şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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