Ahmed Darwish kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Darwish Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Darwish adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Darwish Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Darwish 29 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Darwish Mohammed Baroun Al Ali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Darwish Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Darwish'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Darwish Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Darwish isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Darwish Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Darwish futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Al-Nasr SC

Ahmed Darwish Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Darwish şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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