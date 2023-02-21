Jassim Yaqoob Salman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jassim Yaqoob Salman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jassim Yaqoob Salman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jassim Yaqoob Salman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jassim Yaqoob Salman 16 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Jassim Yaqoob Salman Mohammed Al-Balooshi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jassim Yaqoob Salman Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Al Hadaf yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Jassim Yaqoob Salman'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jassim Yaqoob Salman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jassim Yaqoob Salman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jassim Yaqoob Salman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jassim Yaqoob Salman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Al-Nasr SC

4 Temmuz 2021 yılında Khor Fakkan

30 Haziran 2022 yılında Al-Nasr SC

Jassim Yaqoob Salman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jassim Yaqoob Salman şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Jassim Yaqoob Salman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri U23 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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