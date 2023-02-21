Adel Fadaq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adel Fadaq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adel Fadaq adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adel Fadaq Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adel Fadaq 8 Mayıs 1992 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Adel Abubaker Hussain Fadaq Al Hashmi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adel Fadaq Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adel Fadaq'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adel Fadaq Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adel Fadaq isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adel Fadaq Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adel Fadaq futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Baniyas

1 Temmuz 2018 yılında Al-Jazira

21 Ocak 2021 yılında Al-Nasr SC

30 Haziran 2021 yılında Al-Jazira

1 Temmuz 2021 yılında Al-Nasr SC

Adel Fadaq Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adel Fadaq şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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