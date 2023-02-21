Toze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Toze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Toze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Toze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Toze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toze 14 Ocak 1993 tarihinde Forjães şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da António José Pinheiro de Carvalho şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toze Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D20 Sports yapmaktadır. Toze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına 16 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Toze'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Toze Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tozecarvalho10/

Toze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Toze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Padroense A17

1 Temmuz 2009 yılında FC Porto U17

1 Temmuz 2010 yılında FC Porto U19

1 Temmuz 2012 yılında FC Porto B

5 Temmuz 2014 yılında Estoril Praia

30 Haziran 2015 yılında FC Porto

16 Temmuz 2015 yılında Vit. Guimarães

31 Ağustos 2017 yılında Moreirense

30 Haziran 2018 yılında Vit. Guimarães

16 Temmuz 2019 yılında Al-Nasr SC

Toze kimdir

Toze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toze şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Forjães SC (2004-2006), FC Porto

Toze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U21 takımında 20 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 17 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 17 numaralı formasıyla 5 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 4 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 20 numaralı formasıyla 23 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 15 numaralı formasıyla 1 Aralık 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 14 numaralı formasıyla 28 Ekim 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 10 numaralı formasıyla 19 Mart 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Toze nereli

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