Omar Juma Rabiah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Juma Rabiah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Juma Rabiah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Juma Rabiah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Juma Rabiah 2 Ağustos 1995 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Juma Rabiah Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Al Hadaf yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Omar Juma Rabiah'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omar Juma Rabiah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Juma Rabiah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Juma Rabiah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Juma Rabiah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2020 yılında Khor Fakkan

1 Temmuz 2021 yılında Al-Nasr SC

Omar Juma Rabiah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Juma Rabiah şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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