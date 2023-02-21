Hamad Abdulla Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Abdulla Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamad Abdulla Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamad Abdulla Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamad Abdulla Ali 21 Ağustos 1990 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Hamad Abdulla Ali Mubarak Al-Najjar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamad Abdulla Ali Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına 3 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Hamad Abdulla Ali'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamad Abdulla Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamad Abdulla Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamad Abdulla Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamad Abdulla Ali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Bilinmiyor

3 Eylül 2022 yılında Al-Nasr SC

Hamad Abdulla Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamad Abdulla Ali şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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