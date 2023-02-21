Hamad Al Qallaf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Al Qallaf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamad Al Qallaf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamad Al Qallaf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamad Al Qallaf 3 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ali Hassan Al Qallaf şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamad Al Qallaf Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Hamad Al Qallaf'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamad Al Qallaf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamad Al Qallaf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamad Al Qallaf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamad Al Qallaf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Nasr SC

Hamad Al Qallaf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamad Al Qallaf şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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