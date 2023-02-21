Hamad Ghuloom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Ghuloom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamad Ghuloom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamad Ghuloom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamad Ghuloom 6 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Hamad Jassim Ghuloom şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamad Ghuloom Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Hamad Ghuloom'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamad Ghuloom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamad Ghuloom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hamad Ghuloom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamad Ghuloom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Al-Nasr SC

Hamad Ghuloom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamad Ghuloom şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.