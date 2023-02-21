Rashed Mubarak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rashed Mubarak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rashed Mubarak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rashed Mubarak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rashed Mubarak 8 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,61 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Rashed Salem Khalfan Ghemail Mubarak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rashed Mubarak Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Rashed Mubarak'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rashed Mubarak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rashed Mubarak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rashed Mubarak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rashed Mubarak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Al-Nasr SC

Rashed Mubarak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rashed Mubarak şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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