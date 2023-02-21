Abdalla Alrefaey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdalla Alrefaey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdalla Alrefaey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdalla Alrefaey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdalla Alrefaey 19 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Mısır uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdalla Alrefaey Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Coast Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdalla Alrefaey'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdalla Alrefaey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdalla Alrefaey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdalla Alrefaey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdalla Alrefaey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Aralık 2020 yılında Khor Fakkan

30 Haziran 2022 yılında Al-Wahda FC

4 Ocak 2023 yılında Al-Dhafra FC

Abdalla Alrefaey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdalla Alrefaey şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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