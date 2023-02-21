Leonard Amasimeku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonard Amasimeku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonard Amasimeku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Leonard Amasimeku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Leonard Amasimeku 25 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Leonard Offoe Amasimeku şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Leonard Amasimeku Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leonard Amasimeku'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Leonard Amasimeku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Leonard Amasimeku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Al-Dhafra U17
1 Ocak 2022 yılında Al-Dhafra FC
Leonard Amasimeku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Leonard Amasimeku şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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