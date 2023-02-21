Pedro Pavlov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Pavlov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Pavlov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Pavlov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Pavlov 24 Ağustos 2000 tarihinde Ushuaia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin,Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Javier Pavlov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Pavlov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Pavlov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Pedro Pavlov'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pedro Pavlov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Pavlov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Pavlov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Pavlov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Wahda FC

1 Şubat 2021 yılında Al-Dhafra FC

Pedro Pavlov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Pavlov şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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