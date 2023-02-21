Saeed Jassim Saeed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeed Jassim Saeed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saeed Jassim Saeed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saeed Jassim Saeed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saeed Jassim Saeed 29 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saeed Jassim Saeed Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına - tarihinde katılmıştır. Saeed Jassim Saeed'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saeed Jassim Saeed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saeed Jassim Saeed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Saeed Jassim Saeed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saeed Jassim Saeed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2021 yılında Ajman Club

30 Haziran 2022 yılında Al-Dhafra FC

Saeed Jassim Saeed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saeed Jassim Saeed şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.