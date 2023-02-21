Walid Karoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walid Karoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Walid Karoui kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Walid Karoui ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Walid Karoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walid Karoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Walid Karoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walid Karoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walid Karoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walid Karoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walid Karoui 25 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Tunus uyrukludur.Gerçek adı da وليد القروي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walid Karoui Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSM Tunisia yapmaktadır. Walid Karoui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Walid Karoui'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Walid Karoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walid Karoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Walid Karoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walid Karoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2017 yılında CS Sfaxien

1 Ağustos 2022 yılında Al-Dhafra FC

Walid Karoui kimdir

Walid Karoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walid Karoui şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Walid Karoui nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Soslan Kagermazov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soslan Kagermazov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Soslan Kagermazov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soslan Kagermazov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hamad Mohamed Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Mohamed Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hamad Mohamed Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Mohamed Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İslamitdin Abdullaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslamitdin Abdullaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İslamitdin Abdullaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslamitdin Abdullaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amir İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amir İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!