Walid Karoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walid Karoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walid Karoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walid Karoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walid Karoui 25 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Tunus uyrukludur.Gerçek adı da وليد القروي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walid Karoui Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSM Tunisia yapmaktadır. Walid Karoui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Walid Karoui'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Walid Karoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walid Karoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Walid Karoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walid Karoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2017 yılında CS Sfaxien

1 Ağustos 2022 yılında Al-Dhafra FC

Walid Karoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walid Karoui şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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