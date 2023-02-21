Hassan Sameh Abdelsalam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Sameh Abdelsalam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassan Sameh Abdelsalam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hassan Sameh Abdelsalam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hassan Sameh Abdelsalam 20 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Hassan Sameh Mohamed Abdelhady Abdelsalam şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hassan Sameh Abdelsalam Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına - tarihinde katılmıştır. Hassan Sameh Abdelsalam'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hassan Sameh Abdelsalam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hassan Sameh Abdelsalam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hassan Sameh Abdelsalam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hassan Sameh Abdelsalam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hassan Sameh Abdelsalam şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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