Claudio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudio 15 Nisan 1993 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Cláudio Rafael do Nascimento Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudio Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Claudio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Claudio'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Claudio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Claudio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Claudio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Kasım 2014 yılında Vera Cruz-PE

20 Mayıs 2015 yılında Vitória-PE

24 Mayıs 2016 yılında Murici

26 Ekim 2016 yılında Vitória-PE

13 Ocak 2017 yılında Murici

7 Temmuz 2017 yılında Vitória-PE

6 Ağustos 2017 yılında OC Safi

27 Temmuz 2022 yılında Al-Dhafra FC

Claudio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudio şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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