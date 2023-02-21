Mohamed Rayhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Rayhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Rayhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Rayhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Rayhi 1 Temmuz 1994 tarihinde Eindhoven şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fas,Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Rayhi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YSI Football Developers yapmaktadır. Mohamed Rayhi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Rayhi'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Rayhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Rayhi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mohamed Rayhi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Rayhi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Helmond Jgd.

1 Temmuz 2010 yılında PSV U17

1 Temmuz 2011 yılında PSV U19

1 Temmuz 2013 yılında PSV U21

6 Temmuz 2015 yılında NEC Nijmegen

1 Temmuz 2018 yılında Sparta R.

1 Ekim 2020 yılında Al-Batin FC

18 Temmuz 2022 yılında Al-Dhafra FC

Mohamed Rayhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Rayhi şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohamed Rayhi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

WVVZ, PSV (2003-2009), Helmond Sport (2009/10), PSV (2010-2013)

Hollanda U20 takımında 20 numaralı formasıyla 12 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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