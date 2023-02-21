Mohamed Adel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Adel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Adel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Adel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Adel 20 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Adel Saleh Huboosh Alnofeli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Adel Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Adel'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Adel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Adel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Adel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Adel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Al-Dhafra FC

Mohamed Adel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Adel şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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