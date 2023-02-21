Ahmed Al Rashedi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Al Rashedi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Al Rashedi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Al Rashedi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Al Rashedi 9 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Al Rashedi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına - tarihinde katılmıştır. Ahmed Al Rashedi'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Al Rashedi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Al Rashedi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Al Rashedi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Al Rashedi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Al Rashedi şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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