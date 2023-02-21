Mohamed Jalal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Jalal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Jalal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Jalal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Jalal 9 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Jalal Mahmoud Elshaer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Jalal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Jalal'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Jalal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Jalal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Jalal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Jalal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2022 yılında Al-Wahda FC

1 Ekim 2022 yılında Al-Dhafra FC

Mohamed Jalal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Jalal şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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