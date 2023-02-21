İbrahim Mohammed Alhammadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Mohammed Alhammadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Mohammed Alhammadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Mohammed Alhammadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Mohammed Alhammadi 4 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Mohammed Alhammadi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. İbrahim Mohammed Alhammadi'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbrahim Mohammed Alhammadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Mohammed Alhammadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Mohammed Alhammadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Mohammed Alhammadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Al-Dhafra FC

İbrahim Mohammed Alhammadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Mohammed Alhammadi şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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