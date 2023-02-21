Khalid Butti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Butti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalid Butti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalid Butti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalid Butti 29 Ağustos 1991 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Khalid Butti Musabah Rashid Al Zaabi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalid Butti Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Khalid Butti'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khalid Butti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalid Butti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalid Butti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalid Butti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Al-Dhafra FC

Khalid Butti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalid Butti şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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