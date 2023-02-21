Mohammed Al Hammadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Hammadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Hammadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Al Hammadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Al Hammadi 25 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri,Komorlar uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Abdalla Mohamed Ahmed Al Hammadi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Al Hammadi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Hammadi'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Al Hammadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Al Hammadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Al Hammadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Al Hammadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ekim 2017 yılında Al-Dhafra FC

1 Temmuz 2020 yılında Hatta Club

1 Temmuz 2021 yılında Al-Dhafra FC

Mohammed Al Hammadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Al Hammadi şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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